Der Mietenboom ist eines der Topthemen im deutschen Wahlkampf. Immer mehr Deutsche zieht es aufs Land. Nicht erst seit Corona.

. Sie suchen das Gleiche. Gemeinschaft, Austausch, Inspiration. Doch ihre Wege sind unterschiedlich: Stefan Rinner zieht es in die Millionenmetropole Hamburg. Daniel Böhmer hofft, all das auf dem Land in Niedersachsen zu finden.

Was treibt die beiden an? Und wer findet, was er sucht?

Norddeutschland. Jahrelang zog es Menschen in die großen Städte. Hamburg, Bremen, Hannover. Kneipen, Clubs, Theater - wer Vielfalt suchte, wurde fündig, wo viele Menschen sind. Doch mit Corona änderte sich etwas: Viele ...