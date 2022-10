Viele Tote nach Havarien von Migrantenbooten in der Ägäis

Vor Kythira zerschellte ein Segelboot an den Klippen, vor Lesbos sank ein Schlauchboot. Athen macht Ankara verantwortlich.

Beim Untergang von zwei Flüchtlingsbooten sind in der Nacht auf Donnerstag in der Ägäis vermutlich mehr als 50 Menschen ertrunken. 21 Leichen konnten bis zum Donnerstagnachmittag geborgen werden. Mindestens 30 Menschen wurden noch vermisst.

Eine dramatische Rettungsaktion lief in der Nacht bei der griechischen Insel Kythira: Ein schwerer Sturm warf eine aus der Türkei kommende Segelyacht an die felsige Küste. An Bord waren über 100 Migranten. Ihr Boot zerschellte an den Klippen. Bewohner des nahe gelegenen Hafenorts Diakofti ...