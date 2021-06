Virusvariante Delta - erste Urlauber verlassen Portugal

Viele Touristen, vor allem Deutsche, brechen ihren Aufenthalt in Portugal vorzeitig ab. Künftig müssen Rückkehrer 14 Tage in Quarantäne - ob geimpft oder nicht.

Es ist ein schwerer Schlag für Portugals Tourismus. Die sich dort rasend schnell ausbreitende Virusvariante Delta ist auf dem Weg, die Sommerferienpläne von Hunderttausenden Europäern zu durchkreuzen. Deutschland, traditionell das zweitwichtigste Herkunftsland ausländischer Urlauber in Portugal, erklärte das Urlaubsland am Atlantik nun sogar wegen des Delta-Vormarschs zum Virusvariantengebiet. Grund: Die neue hochansteckende Delta-Mutation ist in ganz Portugal inzwischen der vorherrschende Virustyp.

Hunderte deutsche Touristen, die sich in Portugal aufhielten, packten in den vergangenen Tagen in aller Eile die ...