Warum Joe Biden die Wahl verlieren kann

Der amtierende Präsident Donald Trump holt auf. Ein Stimmungsumschwung scheint möglich. Zwei Wählergruppen sind von besonderer Bedeutung.

Donald Trumps Chancen sind gestiegen. Das scheint unmöglich, wenn man die ständigen Hiobsbotschaften, Massenproteste und die über 30,000 Neuinfektionen täglich bedenkt. Dennoch haben sich seine Chancen verbessert, was sich unter anderem am sogenannten Prediction Market - virtuelle Plattformen, an denen Prognosen gehandelt werden - ablesen lässt, wo Biden und Trump gleichauf liegen.

Dabei lag letzterer noch vor wenigen Wochen hoffnungslos abgeschlagen. Diese Prognosemärkte basieren zwar nicht auf Empirie, sondern eher auf Stimmungslage und Bauchgefühl, sind jedoch dennoch Indikatoren ...