Für die einen ist die Quote eine Gängelung, die anderen sehen sie als überfällig an. Doch eigentlich bringt sie nur eine Gruppe in Bedrängnis: mittelmäßige männliche Politiker.

SN/AP Die drei mächtigsten Frauen in der CDU: Parteichefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, ihre Vorgängerin EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Kanzlerin Angela Merkel.