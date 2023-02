Was die Hilfe für die Erdbebenopfer in Syrien erschwert

In Syrien kommt zu der Naturkatastrophe auch noch der Bürgerkrieg. Das stellt die Helferinnen und Helfer vor vielfachen Herausforderungen.

Erst Krieg, dann Vertreibung und nun das Erdbeben: In Syrien folgt auf eine Krise die nächste. Seit zwölf Jahren nun herrscht Bürgerkrieg in dem Land. Und obwohl der Konflikt in Syrien aus dem Blickfeld der internationalen Gemeinschaft weitgehend verschwunden ist, gehen die Kämpfe weiter. Selbst jetzt, wenige Tage nach dem verheerenden Erdbeben in der Region, bombardiert das Regime von Machthaber Bashar al-Assad die sogenannten Rebellengebiete.

In Syrien gestaltet sich die Hilfe für die Erdbebenopfer als besonders schwierig. Das ...