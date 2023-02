Österreichs Helfer sind bereits im Einsatz

Kräfte von Bundesheer und einer Spezialeinheit aus Vorarlberg suchen nach Vermissten.

Die Einsatzkräfte der Rette- und Bergegruppen der AFDRU (Austrian Forces Disaster Relief Unit) des Bundesheeres waren in der türkischen Stadt Antakya (Region Hatay) am Mittwochvormittag bereits auf der Suche nach Verschütteten. Insgesamt entsandte das Bundesheer 82 Personen. "Zwei Trupps sind bereits bei den Arbeiten, parallel dazu wird das Basislager errichtet", sagte Sprecher Marcel Taschwer den SN am Mittwochvormittag. Die Einsatzkräfte brachten 25 Tonnen Ausrüstung mit, darunter Spreiz- und Scherenwerkzeuge, Heizgeräte und Medikamente. Auch ein Notarztwagen wurde nach Angaben des Bundesheeres in das Einsatzgebiet geflogen.

In den nächsten zehn Tagen seien rund um die Uhr jeweils zwei Rette- und Bergegruppen im Einsatz. Diese bestehen dem Verteidigungsministerium zufolge aus je 16 Personen: Darunter sind Spezialisten des Bergeteams, zwei Rettungshunde sowie ein Notarzt und ein Rettungssanitäter. Für die Einsatzkräfte sei es sehr schwierig gewesen, die zerstörten Wege und Straßen zu befahren, dazu seien sämtliche Häuser eingestürzt. Der Flughafen Adana sei einer der wenigen, der angeflogen werden könne, erklärte Taschwer weiter. Sämtliche Hilfskonvois aus dem Ausland liefen über diesen Flughafen, dieser sei daher auch überlastet.

Kommandant Major Bernhard Lindenberg beschrieb der APA die Lage im Katastrophengebiet als "schlimmer als erwartet". Die Menschen schliefen in ihren Autos unter Zeltplanen. Das Bundesheer werde darum mit offenen Armen empfangen.

Im Katastrophengebiet sind seit Mittwoch auch 32 Mitglieder der Search and Rescue Unit Vorarlberg (SARUV) im Einsatz. Darunter sind Ärzte, Fachleute der Feuerwehr, des Roten Kreuzes, und der Bergrettung samt Suchhunden. Die Feuerwehr Rankweil, bei der SARUV angesiedelt ist, schrieb auf Facebook, dass die Helfer bereits zwei Einsatzstellen bearbeitet hätten und auf die Zuteilung eines neuen Gebietes warteten. Erstmals erhielt die SARUV demnach auch Unterstützung von einem Katastrophenhilfe-Team des österreichischen Arbeiter-Samariter-Bundes, das aus Wien angereist war.