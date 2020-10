Wenn ein Konflikt zwischen NATO-Ländern eskaliert

Generalsekretär Jens Stoltenberg versucht bei einer Stippvisite, den Streit zwischen Athen und Ankara einzufangen.

Seit mehr als einem Monat schwelt der Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland in der Ägäis. Es geht um Hoheitsrechte rund um die griechischen Inseln, die knapp vor dem türkischen Festland liegen, und es geht um eine Menge Geld. Denn in diesem Gebiet werden Erdgasvorkommen vermutet, nach denen Ankara bohren will.

Für die NATO geht es vor allem um Sicherheit. Nicht nur ein Mal kamen sich Kriegsschiffe der Griechen und der Türken schon gefährlich nahe. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ...