Zweite Welle überrollt Portugal

Im Frühling war das Land ein Musterknabe in der Pandemiebekämpfung. Jetzt sind die Spitäler so überlastet, dass Deutschland und Österreich Hilfe anbieten.

Die Leichenhalle des Spitals Barreiro Montijo in Lissabon ist voll. Vor dem Krankenhaus wurden bereits Kühlcontainer aufgestellt, um die vielen Coronatoten bis zur Bestattung aufzubewahren. Immer mehr an Covid-19 erkrankte Menschen sterben in Portugal, weil es auf den Intensivstationen keine freien Betten mehr gibt. Man müsse inzwischen vielerorts die Regeln der Katastrophenmedizin anwenden, sagt Miguel Guimarães, Chef der Ärztekammer. Mit dramatischen Folgen: Wenn es für zwei Notfallpatienten nur ein Beatmungsgerät gibt, bekommt derjenige mit den besseren Überlebenschancen Vorrang.

...