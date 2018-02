Eine Woche Bootsurlaub in Brandenburg ab 171 €

Hausboot-Spezialist Le Boat offeriert individuelle Touren mit unterschiedlichen Bootsgrößen - für Paare, Familien und Gruppen.

Hausboot-Spezialist Der Hausboot-Spezialist Le Boat bietet maßgeschneiderte Bootsurlaube in Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Belgien, Irland, Schottland, England und - heuer neu - in Kanada an.

Verschiedene Hausboots-Größen Die Flotte reicht vom kleinen Standard-Boot mit einer Kabine, auf dem ein Paar gemütlich Platz findet, bis zum luxuriösen Premier-Boot für bis zu 12 Personen mit geräumigem Salon, Panoramafenstern, Grillplatte und eigenem Bad für jede Kabine.

Brandenburg-Route Alle Highlights unserer Hausboot-Tour - Woblitz, Rheinsberg, Fürstenberg, Himmelpfort u.v.m. - können Sie zum Beispiel bei der Mirow & Templin Wochentour mit Ausgangspunkt Marina Wolfsbruch und retour erleben. Eine Woche Hausboot-Urlaub in Brandenburg gibt es ab 171 € pro Person (Standard-Hausboottyp Classique mit 4 Kabinen für acht Personen bei Vollbelegung).

Details:

Mirow-Templin-Wochentour

Weitere Brandenburg-Touren

Allgemeine Informationen und viele Tipps für Hausboot-Anfänger



(Entgeltliche Einschaltung)