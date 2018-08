Schöner Wohnen am See

Schlösser, Wellness und Design: Diese Top-Adressen am Wörthersee haben auch im Herbst geöffnet.

Acht feine Hoteladressen, wo nach dem Wandern hochwertigste Kulinarik, Wellness und Top-Gastlichkeit auf Sie warten:

1. Schlosshotel Velden





Diese höchst feudale Adresse in Velden direkt am See hat nicht nur Filmgeschichte geschrieben ("Ein Schloss am Wörthersee"), sondern ist nach wie vor bei Stars und Promis beliebter Hotspot. Kulinarik, Wellness, gediegener Komfort auf höchstem Niveau. Mehr Infos



2. Hotel Schloss Seefels



Auch in diesem Schlosshotel in Pörtschach werden höchste Ansprüche erfüllt. Highlights: beheiztes Seebad, vier Golfplätze in unmittelbarer Nähe, mehrfach ausgezeichnete Restaurants. Mehr Infos

3. Hotel Balance



Das 4-Sterne-superior-Hotel in Pörtschach ist ein SPA & Golf-Hotel, das sich der 4-Elemente-Lehre verschrieben hat und Ambiente, Wellness und Kulinarik nach diesen Prinzipien gestaltet. Top-Spa, Hit: kostenloser E-Bike-Verleih. Mehr Infos

4. Werzer´s Hotel Resort Pörtschach





Das 4*-superior-Hotel setzt auf Familienangebote, aber auch auf Fitness mit sportmedizinischen Angeboten. Hier berät Sie eine Ärztin für Ihren perfekten Gesundheitsurlaub. Drei Top-Restaurants und Themenwochen lassen herbstliche Genüsse nicht zu kurz kommen. Mehr Infos

5. Parkhotel Pörtschach

Design-Hotel im Retro-Stil der 1960er Jahre (4 Sterne superior). Mit schönem Hotelpark, Tennisanlage und Beauty & Wellness. Mehr Infos

6. Seehotel Dr. Jilly

Kleines, feines, familiengeführtes Boutiquehotel mit 35 Zimmern, Strand-Bar und eigenem Strand, Medical Spa und Sauna-Welt. Mehr Infos

7. Lakes****s Pörtschach

Das coole 4*-superior-Hotel verströmt lässiges maritimes Flair. Stylisches Restaurant und Bar mit feiner Musik. Mehr Infos

8. Hotel Post Velden

Unmittelbar neben dem Casino Velden lockt das traditionsreiche 4*-Hotel mit neuem Wellness-Bereich und italienischem Flair. Das Restaurant bietet einen Mix aus Kärntner Spezialitäten und italienischer Küche inklusive Steinofenpizza. Mehr Infos

Quelle: SN