Der Föhn ließ die Temperaturen auf frühlingshafte Werte klettern. Erst am Wochenende soll es deutlich abkühlen.

In der Winterjacke dürfte es am Dienstag vielen Salzburgern zu warm gewesen sein. Der Föhn ließ die Temperaturen kräftig steigen. Der Höchstwert wurde in der Landeshauptstadt gemessen. 20,1 Grad zeigte das Thermometer der Wetterstation am Flughafen (noch wärmer war es ...