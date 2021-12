2021 im Tennengau im Rückblick: Es war nicht alles Corona

Die "Tennengauer Nachrichten" blicken auf ein ereignisreiches Jahr zurück - und überraschenderweise gab es auch viele Schlagzeilen abseits der Corona-Pandemie.

Jänner

■ Heiße Diskussionen in Adnet, nachdem bekannt wird, dass der Sonnenschutzhersteller Schlotterer ein drittes Werk auf den benachbarten Adnetfeldern plant.

■ In den Seniorenheimen beginnen die Covid-19-Impfungen.

■ Sebastian Krutter übernimmt die Leitung des Museums Burg Golling.

■ Matthias Walkner wird Neunter bei der Rallye Dakar.

■ Die neue Kulturbeauftragte der Stadtgemeinde Hallein, Eszter Fürjesi, tritt ihren Dienst an.

■ Der Gollinger DJ Toby Romeo veröffentlicht eine Single gemeinsam mit dem deutschen Superstar Felix Jaehn, die in Polen sogar mit Gold ausgezeichnet wird.

...