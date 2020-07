330 Coronatests im Salzburger Schlachthof waren negativ

Die Durchtestung bei der Firma Alpenrind im Norden der Stadt Salzburg brachte kein positives Ergebnis. Zwei neue Coronafälle wurden am Freitag im Bundesland bekannt.

Nach Coronafällen in deutschen und oberösterreichischen Schlachthöfen wurden am Donnerstag auch die 330 Mitarbeiter des Schlachthofs in der Stadt Salzburg durchgetestet. Am Freitag kamen die Ergebnisse von der Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) zurück: Bei keinem der getesteten Mitarbeiter war eine Covid-Erkrankung festgestellt worden. Von den 330 Mitarbeitern des Schlachthofs sind 200 auf Werkvertragsbasis angestellt. Aus einer Beantwortung einer Anfrage der Salzburger SPÖ im Landtag geht hervor, dass 70 Prozent dieser Mitarbeiter aus Ungarn kommen, die restlichen Arbeiter stammen aus Rumänien, der Slowakei und aus Deutschland.

Zwei neue Erkrankungen am Freitag

Am Freitag vermeldete die Landessanitätsdirektion zwei neue Covid-Erkrankungen im Bundesland: eine aus dem Flachgau, eine aus dem Pongau. Insgesamt befinden sich derzeit 45 erkrankte Personen in Salzburg: 24 in der Stadt Salzburg, acht im Flachgau, acht im Pongau, vier im Pinzgau, eine im Tennengau, der Lungau ist weiterhin covidfrei.

Quelle: SN