450 Salzburger in vier Tagen ließen sich im Bus ohne Termin impfen

Impfen mit Blick auf den Festspieltrubel in der Hofstallgasse: Dieses Angebot hätten am Sonntag besonders viele - insbesondere junge - Salzburgerinnen und Salzburger in Anspruch genommen, meldete das Landespressebüro. Zwischen 9 und 16 Uhr wurden 100 Dosen des Coronavakzins von Johnson & Johnson verimpft, bei dem es nur eine Spritze für eine Vollimmunisierung braucht.

Ein Vorteil, über den Sonntag früh auch zwei Frauen diskutierten, die sich vor dem Impfbus in der Hofstallgasse anstellten. Thomas Bogner hatte den Stich ...