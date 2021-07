Impfbus startete in der Stadt Salzburg: "Will meiner Familie zeigen, dass die Impfung nicht schlimm ist"

Am Donnerstagmorgen startete der Impfbus in Salzburg. Erster Halt ist die Schranne. Bereits vor dem offiziellen Impfstart standen die ersten Salzburger Schlange. Dennoch hielt sich der Andrang in Grenzen.

"Das passt uns heute gut, gerade waren wir noch auf der Schranne, jetzt lassen wir uns impfen", sagt Marianne Winklhofer. Die 67-jährige Salzburgerin ist am Samstag die Erste, die den Impfbus betritt. Ihr Ehemann Hubert folgt direkt nach ihr. "Gestern haben wir davon in der Zeitung gelesen. Wir haben uns spontan entschieden, heute hierherzukommen." Am Donnerstagvormittag startete der Impfbus in Salzburg. Erster Halt: die Schranne. In den kommenden Wochen soll der Bus durch das ganze Bundesland touren. Geimpft ...