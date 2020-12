755.000 Euro für Badehütte am Wolfgangsee

Über diese Versteigerung am Dienstag am Bezirksgericht Thalgau wird man noch lange sprechen. Rund 20 Bieter steigerten mit. Den Zuschlag bekam eine rumänische Staatsbürgerin.

Manche konnten nur noch den Kopf schütteln, einige sprachen gar von "Wahnsinn", nachdem am Dienstag eine Versteigerung am Bezirksgericht in Thalgau zu Ende gegangen war. 755.000 Euro will eine rumänische Staatsbürgerin für eine nur zwölf Quadratmeter große, baufällige Badehütte an der Luegerstraße in St. Gilgen bezahlen. Unter den rund 20 Bietern befanden sich Rechtsanwälte sowie Bankenvertreter, aber auch ein früherer Landesrat sowie die Familie eines bekannten Salzburger Berufsfußballers.

Neben dem exorbitanten Preis zeichnet das Objekt der Begierde jedoch ...