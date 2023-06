Abschied aus Mülln: Warum es Pater Franz jetzt nach Rom zieht

Nach 50 Jahren als Priester tritt der Benediktinerpater Franz Lauterbacher seinen Ruhestand an. Doch er hat schon Pläne für die Zukunft geschmiedet.

Der Sprung ins kalte Wasser ist ein halbes Jahrhundert her, doch Pater Franz kann sich noch gut erinnern. "Ich war geweiht und bin kurz darauf nach Maxglan gekommen. Und da hatte ich gleich ein Begräbnis und ein Taufgespräch." Zu Beginn habe er großen Respekt vor der Stadtseelsorge gehabt: "Ich war ja ein Bauernbub", sagt der 74-Jährige. Als Ältester von sechs Geschwistern wuchs er in Michaelbeuern auf. In der vierten Klasse Volksschule teilte er seinen Eltern mit, er wolle das Gleiche ...