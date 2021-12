Advent am Wolfgangsee musste abgesagt werden

In der Stadt Salzburg wird aufgesperrt, im Salzkammergut hingegen zugesperrt: Die traditionsreiche Veranstaltung "Wolfgangseer Advent" kann heuer nicht durchgeführt werden.

Die Behörde habe eine lückenlose 2G-Kontrolle vorgeschrieben. Eine Vorgabe, die von den Veranstaltern des Wolfgangsee-Advents in St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang nicht erfüllt werden kann. "Wir mussten leider aufgeben, weil wir eine solche lückenlose Kontrolle nicht garantieren und auch die Bereiche nicht absperren können", sagte Tourismusdirektor Hans Wieser nach einer Krisensitzung am Freitag zu Mittag. Gedacht gewesen wäre die Ausgabe von Zutrittsbändern nach einem 2G-Nachweis und Registrierung, doch der allgemeine Zutritt wäre nicht zu kontrollieren gewesen.

"Das ist natürlich keine gute Nachricht, wenn wir die Adventmärkte jetzt in letzter Konsequenz absagen müssen", so Wieser. "Wir werden dennoch die bereits installierten Dekorationen bestehen lassen, sodass ein Spaziergang durch die Areale vielleicht doch noch bei Besuchern für eine adventliche Stimmung sorgen kann." Die örtliche Gastronomie könne jedoch in allen drei Orten ab dem 17. Dezember öffnen.

Ungeachtet dieser Absage wird die Schafbergbahn am 18. und 19. Dezember jeweils um 10.50 Uhr, 12.10 Uhr, 13.30 Uhr 14.50 Uhr sowie 16.10 Uhr bis zur Schafbergalm sowie vom 25. Dezember bis 2. Jänner mit einer Weihnachtslok für Ausflüge zur Verfügung stehen. Die Seilbahn auf das Zwölferhorn in St. Gilgen startet ihren Betrieb ab dem 25. Dezember. Das Skigebiet auf der Postalm startet mit dem Betrieb ab dem 17. Dezember.