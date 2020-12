Ärztin in Schutzmontur gehört zum Ortsbild von Annaberg-Lungötz

Dass es bei den Massentests in der Tennengauer Gemeinde so wenige positive Fälle gibt, liegt auch daran, dass Elisabeth Stölzl seit Wochen Abstriche nimmt.

Seit Anfang November bietet sich in Annaberg jeden Tag das gleiche Bild: Nach Ende der Ordinationszeit von Sprengelarzt Karl Stölzl begibt sich seine Frau, die Ärztin Elisabeth Stölzl, in voller Coronamontur auf den Parkplatz hinaus und nimmt Abstriche durch offene Autofenster. "Ich trage Overall, FFP3-Maske, Schutzbrille und zwei Paar Handschuhe. Mittlerweile gehört das fast zum Ortsbild. Wenn ich einmal ohne Montur unterwegs bin, rufen mir die Leute zu: ,Na, so kenne ich dich ja gar nicht'", sagt Stölzl lachend.

...