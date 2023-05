Aktion ab Juni: Mit den Öffis gratis durchs Land

Im vergangenen Jahr fand zum ersten Mal die Aktion der benzinfreien Tage statt. Ab Juni können die Öffis an den Samstagen wieder gratis genutzt werden. Kritik kommt von der KPÖ Plus.

Am 3. Juni starten die heurigen Benzinfrei-Tage. Jeden Samstag von 3. Juni bis 1. Juli können alle Salzburger den öffentlichen Verkehr im gesamten Bundesland gratis ausprobieren.

Es sollen auch neue Kunden gewonnen werden

"Wir wollen neue Kunden gewinnen, die das Angebot des Salzburger Verkehrsverbunds dauerhaft nutzen", sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Im vergangenen Jahr lag der Fokus vor allem auf den Pendlern. Deshalb haben die Initiatoren die Benzinfrei-Tage heuer bewusst auf Samstage gelegt, damit Bus und Bahn kostenlos für Freizeitaktivitäten genutzt werden können.

"Wir wollen Menschen ansprechen, die öffentlichen Verkehrsmittel bisher nicht oder nur selten genutzt haben", erklärt Schnöll. Die kostenlosen Fahrten können an den Benzinfrei-Tagen von Betriebsbeginn bis Betriebsende genutzt werden. Sie gelten für alle Bus- und Bahnlinien des Salzburger Verkehrsverbundes im Bundesland Salzburg.

Gratis-Eintritt in ein Museum als Ersatz

Für alle Salzburgerinnen und Salzburger, die schon eine Jahreskarte nutzen, gibt es an den Benzinfrei-Tagen ein Zusatzangebot. Die Besitzer einer Jahreskarte erhalten an den Benzinfrei-Tagen kostenlosen Eintritt in ein Museum ihrer Wahl im Bundesland Salzburg. Die Fahrgäste zeigen beim Museum einfach ihr Ticket vor und bekommen dann einen Gratis-Eintritt. Die Aktion gilt für alle gültigen Jahreskarten.

KPÖ-Chef kritisiert die Aktion

Kritik zu diesem Projekt kommt von der KPÖ plus. "Voriges Jahr konnten auch Schulklassen die Benzinfrei-Tage nutzen. Viele Lehrer haben das für Ausflüge und Wanderungen genutzt. Zudem gab es 24 und nicht nur fünf freie Tage wie heuer", so KPÖ-Chef Kay-Michael Dankl.