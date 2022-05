Als sich Oberndorf neu erfinden musste

65 Museen in Stadt und Land öffnen am Wochenende bei freiem Eintritt. In der Flachgauer Salzachstadt sollen Bürger alte Schätze mitbringen.

Das Stille-Nacht-Museum in Oberndorf ist einer der Teilnehmer am Museumswochenende. Besucherinnen und Besucher werden sich dort nicht nur Informationen holen, sie sind auch aufgerufen, welche zu bringen. Mit Erzählungen und Bildern kann sich die Bevölkerung am Sonntag (12 bis 14 Uhr) für die neue Ausstellung "Als sich Oberndorf neu erfand" einbringen. Diese soll in wenigen Wochen eröffnet werden. Das Museum lädt bewusst die Gemeindebürger ein, an der Gestaltung aktiv mitzuwirken und "Familienschätze" zu heben, mit dem Kustos zu besprechen und ...