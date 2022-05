65 Salzburger Museen locken am Wochenende wieder mit freiem Eintritt

65 Museen in Stadt und Land öffnen am Wochenende bei freiem Eintritt. 16 Institutionen sind am Samstag, 49 am Sonntag zu besichtigen.

Am 21. und 22. Mai findet heuer bereits zum siebten Mal das Salzburger Museumswochenende statt. Federführend ist das Land Salzburg. 16 Institutionen, wie das Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain, sind am Samstag, 49 am Sonntag zu besichtigen. Die Besucherinnen und Besucher können in Stadt und Land die Kunst- und Kulturschätze der teilnehmenden Häuser und Sammlungen bei freiem Eintritt entdecken. Von jeweils 10 bis 17 Uhr werden für Jung und Alt spannende Sonderprogramme und kreative Aktivitäten, wie etwa eine Museums-Roas im Oldtimerbus im Flachgau, geboten. Im Vorjahr ließen sich insgesamt an die 10.000 Gäste die Gelegenheit nicht entgehen. "The Power of Museums - Die Macht der Museen" lautet heuer das Motto.

SN/robert ratzer Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain.

Technik: An Radios basteln und mit dem Oldtimer mitfahren

In der Landeshauptstadt sind am Samstag zum Beispiel die Insignien der Macht im Domquartier zu bestaunen, und im Haus der Natur kann man Reptilien ganz nahe kommen. Alles rund um das flüssige Gold erfahren Interessierte im Museum WasserSpiegel auf dem Mönchsberg. Im nördlichen Flachgau findet am Sonntag die Oldtimertour im Mercedes-Bus aus dem Jahr 1963 statt. Damit lassen sich entspannt die Häuser in Bürmoos, Arnsdorf, Göming und Oberndorf besuchen. Im Literaturhaus Henndorf kommen Fans von Carl Zuckmayer auf ihre Kosten. Im Radiomuseum Grödig wird an Geräten gebastelt und Morsezeichen können geübt werden. Im Museum im Fürstenstöckl in Ebenau dreht sich alles um das Leben der Bienen.

SN/tvb grödig Radiomuseum in Grödig.

Brauchtaum: Lungauer Samson und Steirische Harmonika

Einen Einblick in das Leben vor 2500 Jahren bietet das Keltendorf auf dem Dürrnberg. Im Brauereimuseum Kaltenhausen geht es natürlich ums Bier. Der Skisport dominiert sowohl im Bergbau- und Heimatmuseum in Mühlbach am Hochkönig als auch im Salzburger Landesskimuseum in Werfenweng. In Schwarzach ist der Bummelzug des Tauernbahn-Museums im Einsatz. Im Noriker-Pferdemuseum in Niedernsill dürfen Gäste außerdem an einem Schnupperkurs auf der Steirischen Harmonika teilnehmen. Auch das Bergbau- und Gotikmuseum Leogang beispielsweise macht mit. Im Lungauer Heimatmuseum in Tamsweg wird die Sonderausstellung "300 Jahre Samson" wiedereröffnet. Die Geschichte von Zederhaus steht im Mittelpunkt einer Theateraufführung im Denkmalhof Maurergut.

Info: www.museumswochenende.at