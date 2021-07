Altpfarrer löst Josef Meinrad als Namensgeber für eine Straße ab

Großgmain benennt die Josef-Meinrad-Straße in Josef-Herbert- Schmatzberger-Straße um - und ehrt damit den noch sehr aktiven 82-jährigen Altpfarrer.

Burgschauspieler Josef Meinrad, der sich 1970 ein Haus in Großgmain gekauft hat, war lange der berühmteste Bürger des Orts: Zum Achtziger des gebürtigen Wieners wurde der Großgmainer Kurpark nach ihm benannt. Zudem erhielt der 1996 verstorbene Träger des Iffland-Rings am örtlichen Friedhof ein Ehrengrab. Weiters wurde die Straße zwischen Gemeindeamt und Kirche in Josef-Meinrad-Straße umbenannt - "aber nur informell", wie Bgm. Sebastian Schönbuchner (ÖVP) sagt. Heuer am 15. August werde die Straße aber in Josef-Herbert-Schmatzberger-Straße umbenannt, kündigt er an. Damit ...