Angespannte Stimmung in Kuchl: "Ich habe das Gefühl, wir sind der Sündenbock"

Seit Mitternacht gelten im ganzen Bundesland Salzburg verschärfte Corona-Maßnahmen. Die gravierendste Verschärfung trifft die Gemeinde Kuchl: Bis zumindest 1. November sind die knapp 7400 Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Kuchl abgesondert. Das drückt auf die Stimmung in der Gemeinde.

Die Ein- und Ausreise in das Gemeindegebiet ist für zwei Wochen untersagt, Ausnahmen gibt es nur für systemrelevante Dienste wie Müllabfuhr und Lebensmittellieferung. In den Schulen wird auf Homeschooling umgestellt, Hotels und Lokale in der Gemeinde mussten zusperren, Veranstaltungen abgesagt werden. Die Liste ist lang. Und das drückt auf die Stimmung in der Gemeinde. Auf den Bundesstraßen herrschte wenig Verkehr am Samstagvormittag, das Ortszentrum war leergefegt. "Die Stimmung ist angespannt, vor allem die Ungewissheit macht der Bevölkerung zu schaffen", schildert ...