Die Hirschers in Aigen haben den Nachbar wegen Lärm angezeigt. Die Gegenanzeige folgte und führte dazu, dass nun sie ihr Haus teils abreißen müssen.

"Vom Regen in die Traufe." Das fällt einem ein, wenn man Josef Hirscher zuhört: Der jetzt 62-Jährige hat sich 1987 mit seiner Frau und den damals drei kleinen Kindern ein Haus in der Raphael-Donner-Straße in Aigen gekauft - das seit ...