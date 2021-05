App für Wohnzimmertests in Salzburg nun auch für Android freigeschaltet

Seit Mittwoch gelten die Corona-Selbsttests auch offiziell für 24 Stunden als Nachweis zum Eintritt etwa in Gastronomie oder Kultur. Die App, die das Rote Kreuz in Salzburg dafür entwickelt hat, wurde aber nicht rechtzeitig von den App-Betreibern freigegeben. Nun stehen sie sowohl Apple- wie Android-Nutzern zur Verfügung.

Die "Selbsttest RK Salzburg" App ist nun von Google freigegeben und per Download-Link verfügbar, das meldete das Rote Kreuz Salzburg am Samstagvormittag. Für Nutzer von Apple-Geräten ist die Anwendung bereits seit Donnerstagabend freigeschaltet und über den Apple-Store zu finden. Mit der Handy-App muss der QR-Code als Erstes gescannt und kann nur ein Mal verwendet werden.

Web-Lösung noch bis kommende Woche aktiv

Da man auf eine Freigabe durch Apple und Google gewartet hat, wurde am Mittwoch kurzerhand auf www.salzburg-testet.at eine webbasierte Zwischenlösung freigeschaltet. Wie das Rote Kreuz am Samstag bekannt gab, soll diese Funktion noch bis mindestens kommende Woche aufrecht bleiben.

Die Bilanz zur Nutzung der App und der Weblösung in den ersten Tagen sei sehr positiv. In wenigen Fällen, in denen unabsichtlich falsche Bilder zur Dokumentation hochgeladen worden waren, seien die Personen benachrichtigt und aufgefordert worden, den Test zu wiederholen. Wie die SN berichteten, registrierte das Rote Kreuz Fälle, wo ein Nutzer nur die Tischplatte abfotografiert hätte anstatt des Testergebnisses. Nur vereinzelt habe es Fälle missbräuchlicher Verwendung gegeben, hieß es dazu nun von Seiten des Roten Kreuzes. Die betreffenden Nutzer seien sofort und dauerhaft für die digitale Anerkennung der Wohnzimmertests sowohl über die App als auch über die Website gesperrt worden.

In den Testlokalen in Salzburg gebe es für das Pfingstwochenede insgesamt noch ausreichend freie Termine. Für Samstag seien bis Freitagmittag rund 60 Prozent der Testtermine reserviert gewesen, für Sonntag (nur fünf Testlokale in Gemeinden) und Montag (normaler Testtag) nicht einmal ein Viertel.

Hier finden Sie den Download-Link zur App im Google-Playstore.