ArMut teilen: Stadtpfarren laden Hilfesuchende zu "Umverteilung" ein

Das Projekt "ArMut teilen" greift gefährdeten Salzburgern unter die Arme. Beim Umverteilungstag im Vorjahr wechselten so knapp 30.000 Euro die Besitzer. 160 Haushalte kamen in den Genuss einer Unterstützung.

Es kann kein gutes Gefühl sein, wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat bleibt. Doch wo Schatten, ist auch Licht. Das Projekt "ArMut teilen" nimmt sich seit 15 Jahren Hilfe suchender Menschen in den Salzburger Stadtteilen an. Es verteilt Spendengelder um. Fast das gesamte Jahr über ist es ein Werken im Stillen, aber am Umverteilungstag, heuer am 13. November, 9 bis 11.30 Uhr, können Betroffene direkt bei der jeweiligen Stadtteilpfarre anklopfen - coronabedingt nur nach telefonischer Anmeldung mit fixem Termin unter www.armut-teilen.at.

Hilfe erfolgt rasch und wohnortnahe

Sie schildern ihre Situation in einem vertraulichen Vier-Augen-Gespräch und ein Komitee entscheidet über die Unterstützungsmöglichkeiten. "Die Hilfe erfolgt rasch, unbürokratisch und wohnortnahe", schildert Thomas Neureiter. Er koordiniert für die Erzdiözese das Projekt "ArMut teilen". An dem Aktionstag im Vorjahr wurden 29.500 Euro umverteilt, 400 bis 500 Personen konnte so ein Stück weitergeholfen werden.

Die Nachfrage steigt wegen Corona

Die Arbeit wird nicht weniger. Im Gegenteil: Die Nachfrage steigt. Infolge der Corona-Pandemie ist der Bedarf an technischen Geräten (Stichwort: Schüler) gestiegen. Ein Dauerbrenner ist das Wohnen. Anmietungen sind schwieriger geworden, manche können sich die Wohnung nicht mehr leisten. Steigende Energiekosten und teure Kautionen stellen Hürden dar. Das neue Sozialhilfeunterstützungsgesetz habe die Situation für viele noch prekärer werden lassen, sind sich die ehrenamtlichen Helfer aus den Stadtteilpfarren einig. "Oft bleibt dann einfach zu wenig zum Leben."

"ArMut teilen" hilft akut oder indem es an andere Initiativen weitervermittelt. In der Corona-Zeit haben sich dort und da Lebensmittelausgaben etabliert, die nach wie vor nachgefragt werden. "Einzelne schaffen es dann auch wieder, auf eigenen Beinen zu stehen", erzählt Diakon Konrad Hofbauer aus Liefering.

15 betroffene Alleinerzieherinnen allein im Süden

Ursprünglich von Max Luger in der Pfarre Mülln gegründet, war das Projekt "ArMut teilen" zur Überbrückung von Notlagen gedacht. Mittlerweile wird unter dem Motto "Hinschauen. Zuhören. Geben." auch wiederholt in die Taschen gegriffen. "Es ist besser, das Geld sinnvoll auszugeben, als es auf dem Konto liegen zu lassen", sagt Sr. Franziska König vom Pfarrverband Süd. Es stimme sie nachdenklich, dass auch im vermeintlich reichen Süden der Stadt diese Not herrsche. Sie habe zurzeit 15 Alleinerzieherinnen mit Kindern unter ihren Klientinnen, sagt sie.

Umverteilt kann freilich nur werden, was andere vorher spenden. Manche sammeln bei Hochzeiten oder runden Geburtstagen für "ArMut teilen". Andere begleiten 1:1. "Eine Familie hat einmal ein Jahr lang die Miete für jemanden übernommen", erzählt König. Andere würden "eine Situation" unterstützen, ohne die Person(en) zu kennen. Sie wollen etwa dezidiert einer von Altersarmut bedrohten Frau unter die Arme greifen, eine Delogierung verhindern oder jemandem in einer akuten Notsituation etwa eine Waschmaschine sponsern. Spielarten, um gefährdeten Nachbarn zu helfen, gibt es viele. Und die Protagonisten von "ArMut teilen" sind froh über jegliche Unterstützung.

Daten und Fakten

zum Projekt "ArMut teilen"

Hilfe aus und für den eigenen Stadtteil

"ArMut teilen" unterstützt lokal, zeitnah und sozial treffend. Die Spende kommt zu 100 Prozent an. Geholfen wird das ganze Jahr über und konzentriert an einem Aktionstag rund um den Namenstag der heiligen Elisabeth am 19. November. Heuer können Bedürftige am Samstag, 13. November, vorstellig werden (9 bis 11.30 Uhr) - Zugang mit 3G-Regel, nur nach telefonischer Voranmeldung und fixem Termin.



Ein Fünftel von Armut betroffen

Laut Statistik sind fast 20 Prozent der Stadt-Salzburger von Armut betroffen. Hilfe brauchen vornehmlich Alleinerziehende sowie kinderreiche Familien und MindestpensionistInnen. Bei "ArMut teilen" wird nach dem Motto "Hinschauen. Zuhören. Geben." agiert. Auch SpenderInnen sind deshalb herzlich willkommen. Nähere Auskünfte sowie Spendenkonten der jeweiligen Stadtteilinitiativen finden Sie auf der Homepage www.armut-teilen.at.