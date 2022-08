Auch der Jedermann entwischte der Salzburger Polizei nicht

Die Polizei soll den Darsteller heuer auf dem Nachhauseweg von einem Clubbing angehalten haben. Was beim Alkotest herauskam, verrät der Polizeibericht.

Nach 14 Vorstellungen hieß es am Freitagabend Abschied nehmen vom heurigen Jedermann und seiner Buhlschaft bei den Salzburger Festspielen. Der Wettergott war meist gnädig in diesem Sommer. Elf Mal konnte das Stück am Domplatz aufgeführt werden. Drei Mal - darunter auch beim letzten Termin am Freitag - wurde frühzeitig ins Große Festspielhaus verlegt. So wie die Premierenfeier gab es Freitag nach der Vorstellung auch eine Dernierenfeier für die Schauspieler. Im Krimpelstätter wollten Jedermann Lars Eidinger und Buhlschaft Verena Altenberger die ...