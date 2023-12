Auf das Schneechaos folgte der perfekte Wintertag - Klirrende Kälte steht noch bevor

Des einen Freud, des anderen Leid: Während Autofahrer und Einsatzkräfte ob der Schneemassen im ganzen Bundesland stöhnten, zeigten sich Salzburgs Wintersportler am Wochenende von ihrer besten Seite.

Schlittenfahren am Haunsberg in Obertrum.

Bobfahren am Krauthügel in der Stadt Salzburg.

Die Schneemengen, die am Wochenende auf das Bundesland herabfielen, konnten sich sehen lassen. Besonders viel Niederschlag gab es mit 58 Zentimetern Schnee in Krimml, gefolgt von Abtenau mit 49 Zentimetern und 30 Zentimetern in Lofer. In der Stadt Salzburg wurden ...