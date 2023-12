Ganz Salzburg im weißen Kleid: Schneefall hält bis in die Nacht an

Das Winterwetter soll auch in der kommenden Woche stabil bleiben. 900 Haushalte sind derzeit noch ohne Strom.

Wer heute aus dem Fenster schaut, sieht vor allem viel weiß. Über Nacht fielen so gut wie im ganzen Bundesland teils große Mengen Neuschnee.

Im Lungau gibt es am wenigsten Niederschlag, 20 Zentimeter Schnee in der Stadt Salzburg

In Krimml gab es bis jetzt besonders viel Niederschlag. Dort fielen bis zum Vormittag 50 Zentimeter Schnee. In Abtenau wurden 40 Zentimeter gemessen, in Lofer 30. Auch in der Stadt Salzburg schneit es kräftig. Hier gab es Stand Samstagvormittag immerhin beachtliche 20 Zentimeter. Im Lungau gibt es am wenigsten Niederschlag, dort wurden 10 Zentimeter gemessen.

Der Grund für den Wintereinbruch ist ein Italientief, erklärt Claudia Riedl von der GeoSphere Austria. "Das schaufelt sehr feuchte und warme Mittelmeerluft zu uns. Gleichzeitig sickert von Norden her kalte Luft ein. Damit geht eine Hebung einher." Das bedeute: Kalte Luft hebt die warme Luft an. Und dabei gäbe es so gut wie immer auch Niederschlag. In diesem Fall - aufgrund der niedrigen Temperaturen - Schnee.

Stromausfälle und Störungen

Doch die weiße Pracht bereitet nicht jedem Freude. "In der Nacht auf Samstag gab es erste Stromausfälle im Bundesland, bis zum Vormittag waren 900 Haushalte in Salzburg ohne Strom", berichtet Saskia Heller von der SalzburgAG. Besonders betroffen sind die Gemeinden St. Georgen bei Salzburg, Anthering - hier vor allem der Ortsteil Schönberg, Elixhausen im Flachgau. Lokale Störungen gibt es im Pinzgau: In Saalfelden im Ortsteil Mayrhofen und in Uttendorf. Betroffen ist auch die Gemeinde St. Veit im Pongau. Grund für die Ausfälle seien laut Heller Bäume, die unter der Schneelast auf Stromleitungen gestürzt sind. Die Störungen sollen im Laufe des Vormittages behoben werden.

Die Feuerwehren im Bundesland hatten aufgrund des Schneefalls die Nacht über einige Einsätze. In Mattsee etwa waren Bäume umgestürzt:

Prognose für die nächsten Tage und die große Frage: Weiße Weihnachten?

Für die nächsten Tage prognostiziert Claudia Riedl weiterhin kalte, winterliche Verhältnisse. Die Temperaturen hielten sich in der kommenden Woche um den Gefrierpunkt. "Ich denke schon, dass das Land die kommende Woche noch weiß bleibt." Größere Neuschneemengen seien allerdings bis Mitte Dezember nicht mehr zu erwarten. Aus derzeitiger Sicht auch zu Weihnachten nicht. Langfristige Prognosen seien noch sehr unsicher. Was sich aber abzeichne, sei "typisches Weihnachtstauwetter". In den Niederungen, etwa in der Stadt Salzburg, geht Riedl tendenziell von grünen Weihnachten aus.