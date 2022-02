Auto stürzte bei Oberndorf in die Salzach: Polizei schließt technischen Defekt als Unfallursache aus

Für die drei Insassen im Auto kam jede Hilfe zu spät. Unter den Toten ist auch ein zweijähriger Bub. Die Polizei hat die Ermittlungen abgeschlossen. Die Behörden gehen von einem Fahrfehler als Unfallursache aus.

Nach dem tragischen Unfall bei Oberndorf am frühen Sonntagabend stellt die Polizei die Ermittlungen nun ein. Polizeisprecherin Nina Laubichler: "Ein technischer Effekt wird ausgeschlossen." Auch für Fremdeinwirkung gebe es keine Hinweise. "Der Lenker ist rechts von der Fahrbahn abgekommen, sei es aufgrund von Unachtsamkeit oder eines Fahrfehlers", sagt Laubichler. Die Staatsanwaltschaft ordnete jedenfalls keine Obduktion an, auch ein verkehrstechnisches Gutachten sei in Auftrag gegeben worden.

Das Auto kam am Sonntag um 17.04 Uhr von der Uferstraße am nördlichen Stadtrand von Oberndorf in Richtung St. Georgen ab. Dabei prallte es frontal gegen das Absicherungsgeländer eines Treppenabgangs an der Böschung und rollte rückwärts ins Wasser, wo es sofort von der Strömung abgetrieben wurde und in der Flussmitte unterging. Für die drei Insassen - den 35-jährigen Lenker, seine 30-jährige Gattin und deren zweijährigen Sohn - kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarben noch an der Unfallstelle.

Zeugin wählte den Notruf

Eine Zeugin hat den Notruf abgesetzt, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Um 17.10 Uhr wurde die Wasserrettung alarmiert, schildert Einsatzleiter Johann Biechl von der Ortsstelle Salzburg-Stadt den SN. 40 Kräfte aus vier Ortsstellen der Wasserrettung (Salzburg-Stadt, Wallersee, Mattsee und Seeham) und der Tauchzug Nord sowie die bayerische Wasserwacht waren vor Ort. "Beim Eintreffen war das Fahrzeug bereits lokalisiert und von der Feuerwehr gesichert worden", sagte Einsatzleiter Biechl.

Die Feuerwehren Oberndorf, St. Georgen, Laufen und Eching konnten den Pkw mit vereinten Kräften mittels einer Bergwinde an das Salzachufer ziehen. Wie die Feuerwehrleitstelle Salzburg mitteilte, ist das Fahrzeug auf deutscher Seite im Gemeindegebiet Laufen auf einer Sandbank angestrandet.

Die beiden Eltern und ihr Kind (alle drei syrische Staatsangehörige) wurden anschließend von der Wasserrettung aus dem Auto geborgen. Die Rettungskräfte, ein Notarztteam und die ÖAMTC-Flugrettung, versuchten die Insassen am Flussufer zu reanimieren, jedoch vergeblich.

Einsatzleiter: "Bei so einem Einsatz rennt die Zeit"

Laut Johann Biechl dürften die Personen etwa eine Stunde im sechs Grad kalten Wasser gewesen sein. "Wenn ein Pkw ins Wasser stürzt, gibt es eine Überlebenschance, sollte sich im Wagen eine Luftblase bilden. Das dürfte hier aber nicht der Fall gewesen sein. Und die Zeit rennt bei solch einem Einsatz."

Zunächst sei zudem nicht klar gewesen, ob sich noch weitere Personen in dem Fahrzeug befunden hatten und noch aus dem Wasser geborgen werden mussten. "Aber da ein Freund die Familie an dem Abend erwartete, konnte er bestätigen, dass sich sonst niemand bei ihnen befunden hat", sagte der Einsatzleiter.

Bei den Verunglückten soll es sich nach Angaben der Polizei um eine syrische Familie handeln, die in Oberndorf gelebt hat. Sie soll am Sonntagabend auf dem Weg zu einem Freund nach St. Georgen gewesen sein. Der Unfallwagen konnte noch am Sonntagabend geborgen werden und wird nun untersucht.