Bahntunnel-Gegner hoffen: Ist die neue Trasse zu steil für Güterverkehr?

Die IG Bahntunnel Flachgau glaubt, dass sich mit den neuen Planungen für der Flachgautunnel ein neues Problem auftut: die Steigung der Strecke.

Die ÖBB wollen für den Bau des 16,5 Kilometer langen Flachgautunnels nicht zuletzt wegen des Vorkommens des geschützten Schwarzen Grubenlaufkäfers Anpassungen vornehmen. Das wurde in zwei ersten Dialogforen mit Vertretern aus den betroffenen Gemeinden in Köstendorf und Hallwang mitgeteilt. So soll etwa durch eine Tieferlegung der Trasse die Fischach in Elixhausen unterfahren werden. Auch beim Tunnelostportal in Köstendorf ergeben sich Änderungen.

Projektgegner errechneten Steigung von 15,35 Promille

Das hat die Aufmerksamkeit der "IG Bahntunnel Flachgau betroffener ...