"Bauernbogen": Neuer Bauernladen in Abtenau eröffnet

Kaiserwetter, gute Stimmung und Weißwurst-Frühschoppen: Gäste und Einheimische zelebrieren am Samstag die Eröffnung des "Bauernbogens" in Abtenau.

Der „Bauernbogen“ in Abtenau wurde am Samstag eröffnet.

90 Handwerker, Bürgermeister, Nachbarn und jene, die geholfen haben den Bau zu verwirklichen, feierten bereits am Freitag ein kleines, feines Fest. Unter den Gästen waren Landwirtschaftskammer-Präsident Rupert Quehenberger, die ÖVP-Bürgermeister Peter Harlander (Golling), Friedrich Strubreiter (Scheffau), Karl Huemer (Rußbach) und Hans Schnitzhofer (Abtenau). Pater Virgil Steindlmüller segnete den neuen Bauernmarkt im Abtenauer Ortszentrum. Eine Abordnung der örtlichen Schnalzer und die Gosauer Geigenmusi umrahmten die Eröffnung feierlich. Heute, Samstag, findet der Weißwurst-Frühschoppen statt.

"Der neue Bauernladen hat eine außergewöhnliche Architektur. Sie steht für vernetzen von Natur, Handwerk, Bauern und Konsumenten", sagt Georg Bachler, vom angrenzenden Unternehmen Bachler Team. "Bereits vor zehn Jahren war die Idee geboren, einen zeitgemäßen Bauernmarkt zu bauen. Georg und Hans Buchegger, Renèe Schroeder und Constantin Scherer haben sich vor zwei Jahren zusammengetan, um den Markt zu realisieren. Geplant wurde der "Bauernbogen" vom Studio Precht in Werfen. Regionale Handwerker wie die Zimmerei Auer und 2F Hotellicht haben den Bau verwirklicht. Von Leader Pongau wurde das Projekt gefördert.

Geöffnet hat der Bauernmarkt von Mittwoch bis Freitag von 11 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr.