Was eine Konferenz der Landeshauptleute mit den heimischen Katastrophen zu tun hat? Sehr viel mehr, als man meinen möchte.

Meterhohe Betonmauern für ein an und für sich mickriges Rinnsal: In Salzburgs Gegenden sind in den vergangenen 20 Jahren massig Bauwerke zum Schutz vor Hochwässern errichtet worden. Etliche davon wirken völlig überdimensioniert, wenn man etwa an schönen Herbsttagen an solch ...