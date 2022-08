Baufirma von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz plant Neubau in altem Nonntal

Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz hat in den letzten Jahren sein Immobilien-Imperium auch in Salzburg-Nonntal erweitert, derzeit läuft die Sanierung des Hauses Nonntaler Hauptstraße 22 in der Nähe der Kajetanerkirche. Gleich ein paar Meter weiter ist ein weiteres Projekt in den Startlöchern: Zwischen Nonntaler Hauptstraße und Zugallistraße sollen auf dem früheren Gelände der Tischlerei Enzinger neue Wohnungen gebaut werden.

Es ist ein versteckter Flecken im alten Nonntal, im Garten hinter der historischen Mauer wachsen Obstbäume. Der Besitz mit dem denkmalgeschützten ...