Bayerische Polizei straft Salzburger Skitourengeher auf dem Roßfeld

Rund 50 österreichische Skitourengeher kam der Ausflug auf das bayerische Roßfeld teuer zu stehen. Die "Einreise" kostet 250 Euro.

Das Gipfelkreuz am bayerischen Roßfeld ist ein malerischer Aussichtspunkt und wird von Skitourengehern oft und gern frequentiert. Es befindet sich im Grenzgebiet zwischen dem Tennengau und Berchtesgaden - was normalerweise nicht der Rede wert wäre. Doch in Zeiten der globalen Coronapandemie ist alles anders.

Das zeigt eine Warnung der Pension Hochdürrnberg auf Facebook. Sie befindet sich in Bad Dürrnberg und wird von Michael und Norma-Maria Meisl betrieben. Die beiden weisen in einem Onlinebeitrag darauf hin, dass Österreicher ohne ...