Bayern schließt Grenze zu Salzburg wegen Groß-Demonstration

Die Saalachbrücke bei Freilassing wird am Samstag für drei Stunden gesperrt. Dort demonstrieren Hunderte Gegner der Coronamaßnahmen.

Der Grenzübertritt nach Bayern wird am kommenden Samstagnachmittag bei Freilassing vorübergehend nicht möglich sein. Anlass sind nicht die gesundheitspolizeilichen Kontrollen zur Eindämmung der Pandemie, sondern eine Protestkundgebung gegen die Coronamaßnahmen der Regierungen auf beiden Seiten der Grenze. Die Saalachbrücke wird von 16.15 Uhr bis 19.15 Uhr gesperrt, teilte das Landratsamt Berchtesgadener Land am Dienstag mit. Verkehrsteilnehmer sollten demnach auf andere Grenzübergänge ausweichen. Der Platz vor dem Kraftwerk Saalachwehr in Freilassing sei bereits ab Freitag für Kraftfahrzeuge gesperrt.

