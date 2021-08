Behörde erteilt grünes Licht für Electric Love Festival

Das Electric-Love-Festival findet heuer wie jedes Jahr auf dem Salzburgring statt - jedoch in verkleinerter Version. Am Dienstag erteilte die Behörde dem Festival grünes Licht.

Das diesjährige Electric-Love-Festival auf dem Salzburgring wird gleich in mehrfacher Art und Weise in Erinnerung bleiben. Es ist das erste Electric Love ohne Festivalpass und Camping. Verkauft werden ausschließlich Tagestickets. Und diese sind begrenzt: Maximal 10.000 Stück gibt es pro Tag. Kein Vergleich zu den Vorjahren, an denen pro Tag bis zu 50.000 Personen das Festival in Plainfeld besuchten. Einen finanziellen Gewinn werde das Musikfestival deshalb nicht abwerfen, sagt Veranstalter Manuel Reifenauer von Revolutionevent. "Das Festival kostet uns einen mittleren ...