Biografie von Prinz Harry: Wie die Nachfrage nach dem Skandalbuch in Salzburg läuft

Seit Dienstag gibt es auch in Österreich "Reserve" zu kaufen. Die Biografie führte bereits weltweit zu Schlagzeilen und leeren Regalen in Buchgeschäften. Wir haben in Salzburger Buchhandlungen nachgefragt, wie gefragt Prinz Harrys Memoiren sind.

SN/boschner Miriam Grinzinger und Victoria Walder von der Buchhandlung Motzko in der Stadt Salzburg.