Bis zu 35 Grad: Welche Orte Abkühlung versprechen

Sonntag wird der bislang heißeste Tag des Jahres. Da ist Abkühlung gefragt. Ein paar Tipps zusammengefasst.

Am Wochenende ist Schwitzen angesagt. Bis zu 32 Grad am Samstag, am Sonntag werden sogar 35 Grad erwartet. "Es ist möglich, dass der Sonntag sogar der heißeste Tag des Jahres wird", sagt Alexander Ohms, Meteorologe der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik). Denn: Auch im vergangenen Jahr war der heißeste Tag im Juni. Selbst im Lungau werden am Wochenende über 30 Grad erwartet. Das liegt an einem kräftigen Hochdruckgebiet, das von Südwesteuropa über Frankreich bis nach Mitteleuropa ...