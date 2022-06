Reiseverkehr zu Pfingsten: Abfahrten auf der Tauernautobahn werden gesperrt

Das Land Salzburg rechnet am kommenden Pfingstwochenende mit einem extrem hohen Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten.

Entlang der Tauernautobahn (A10) werden am Pfingstwochenende von Freitag, 3. Juni, bis Montag, 6. Juni, jeweils von 6.00 bis 22.00 Uhr alle Abfahrten zwischen Puch-Urstein und Zederhaus zur Entlastung der Anrainergemeinden gesperrt. Das vermeldete das Land Salzburg am Donnerstag in einer Aussendung. Mit der Maßnahme soll verhindert werden, dass Urlauber im Falle von Staus Ausweichrouten durch die Orte entlang der Autobahn suchen.

Der Zielverkehr ist von den Sperren ausgenommen. Parallel dazu wird es in den Flachgauer Gemeinden Grödig, Wals-Siezenheim, Großgmain, Anif und Elsbethen Durchfahrtssperren geben, um den Umgehungsverkehr zu vermeiden. Das Land empfiehlt Transiturlaubern dringend, nicht abzufahren und auf der Autobahn zu bleiben. "Die schnellste Route in den Süden führt über die A10", hieß es von Seiten des Landes. Die Polizei werde am Pfingstwochenende die Abfahrts- wie die Durchfahrtssperren kontrollieren.

Verkehrslandesrat Stefan Schnöll ließ jüngst aufhorchen, indem er verlautbaren ließ, den Reiseverkehr an der deutschen Grenze mit einer Blockabfertigung am Walserberg zu dosieren.