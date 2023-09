Bunte Bilder statt Elterntaxis - wie die Volksschule Bad Hofgastein die Erwachsenen erzog

Rund 260 Mädchen und Buben besuchen die Volksschule Bad Hofgastein. Viele der Kinder bewältigten den Schulweg per Elterntaxi. Jetzt ist aber alles anders.

Bis zu 60 Elterntaxis fuhren vor Unterrichtsbeginn vor der Volksschule in Bad Hofgastein auf. In der schmalen Schulstraße nahe des Ortszentrums ergaben sich dadurch regelmäßig große Verkehrsprobleme und es kam auch immer wieder "zu brenzligen Situationen", wie Direktorin Heidi Schmidl am Freitag berichtete.

Jetzt ist die Lage aber sehr entspannt. Nach langem Ringen ist der Straßenzug vor der Volksschule seit zwei Jahren eine Fußgängerzone. Zumindest am Morgen (7.15 bis 7.45 Uhr) sowie um die Mittagszeit (11.30 bis 13 Uhr). Direktorin Schmidl musste mit Unterstützung der Gemeinderätin Michaela Hütteneder-Estermann (GfBH) viel Überzeugungsarbeit leisten, "aber jetzt können wir sehr stolz sein, wir haben wohl 100 Prozent unserer Eltern erreicht", sagte Schmidl. Es gebe nur mehr sehr wenige Elterntaxis, für diese gibt es drei ausgewiesenen Haltestellen - fußläufig in wenigen Minuten von der Schule entfernt.

Der kleine Anmarsch ist für die Kinder kein Problem. Gemeinderätin Hütteneder-Estermann sagte: "Wir Erwachsenen haben da eine sehr große Verantwortung. Bei diesem Projekt hat sich gezeigt, dass die Eltern damit eigentlich mehr erzogen worden sind, als die Kinder." Diese kommen nun fast ausschließlich zu Fuß zur Schule, nehmen ihre Roller oder den Schulbus.

Schmidl und Hütteneder-Estermann waren am Freitag in die Stadt Salzburg gereist. Sie nahmen dort den diesjährigen Moilitätspreis des "Verkehrsclub Österreich (VCÖ)" entgegen. Schmidl: "Dieser Preis soll der Anfang sein. Wir würden uns wünschen, dass die Schulstraße auch am Vormittag eine Fußgängerzone ist. Damit könnten die Kinder dort auch ihre Pausen verbringen." Die Mädchen und Buben haben die Straße bereits mit vielen bunten Bildern verziert. Für die Vormittags-Fuzo müssen Politik und Behörden noch grünes Licht geben. Wie man Überzeugungsarbeit leistet, ist an der VS Bad Hofgastein aber bekannt.