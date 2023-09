S-Link: Bürgerbefragung in der Stadt Salzburg noch vor Weihnachten

Die Bürgerbefragung der Stadtbevölkerung zum S-Link könnte am Sonntag, 26. November, stattfinden. Es ist der frühestmögliche Termin.

Am kommenden Montag um 10 Uhr tagt die Hauptwahlbehörde der Stadt Salzburg erneut zur S-Link-Bürgerbefragung. Die etwa 3500 eingebrachten Unterschriften sind überprüft worden, es ist davon auszugehen, dass 2000 für die Befragung notwendige Stimmen gültig sind. Laut Magistratsdirektor Maximilian Tischler soll die Befragung noch vor Beginn der Weihnachtszeit stattfinden. Der frühestmögliche Termin ist Sonntag, 26. November. Am Montag wird die Hauptwahlbehörde auch über die Anzahl der Wahllokale diskutieren. Bei der Befragung zur Mönchsberggarage im vergangenen Jahr waren es 34. Der Vorschlag für die kommende Befragung lautet 46.

Hauptwahlbehörde lässt Bürgerbefragung zu

Die Gegner der geplanten unterirdischen Lokalbahnverlängerung "Stopp U-Bahn" haben im August etwa 3500 Unterschriften für eine Bürgerbefragung in der Stadt Salzburg eingereicht. Anfang September hat die Hauptwahlbehörde grünes Licht gegeben - auch wenn der Verfahrensrichter Bedenken geäußert hat, dass die Befragung nicht im eigenen Wirkungsbereich der Stadt liege, weil das Verkehrsprojekt ein überregionales sei. Die politischen Vertreter aller Fraktionen, die Mitglieder der Wahlbehörde sind, haben aber für eine Befragung gestimmt. Außerdem herrschte Einigkeit darüber, die Befragung so rasch als möglich und noch bis Ende des Jahres durchführen zu wollen. Die konkrete Frage soll dann lauten: "Soll für das Bahnprojekt S-Link ein unterirdischer Tunnel vom Hauptbahnhof zum Mirabellplatz und unter der Salzach hindurch bis in den Süden der Stadt Salzburg gebaut werden?"