In den Bussen von Salzburg AG und Albus sind ab Montag wieder Tickets im Bus käuflich. Die Fahrertür bleibt aber zu. Der Verkehrsverbund rechnet mit elf Millionen Euro weniger Tarifeinnahmen.

Mit der Grenzöffnung kehrt in den Busbetrieb über das Kleine Deutsche Eck wieder Normalität ein. Ab Dienstag fahren die Linien 180 (von Salzburg über Großgmain nach Bad Reichenhall) und 260 (von Salzburg über Lofer nach Zell am See) planmäßig, alle ...