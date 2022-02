Chat-Affäre im Halleiner Rathaus

Einmal mehr haben sich die Ereignisse im Halleiner Rathaus rund um die Suspendierung von Ex-Stadtamtsleiter Erich Angerer überschlagen. Brisante Chat-Nachrichten sind aufgetaucht, die auch die Stimmung unter den Gemeindemandataren weiter belasten.

"Was hier geschieht, jeden geht's an, gemeinsam helfe mit daran". So lautet die historische Inschrift auf dem Halleiner Rathaus. Was genau dort allerdings geschieht, und wen das wirklich etwas angeht, das ist momentan der Gegenstand heißer Diskussionen bzw. sogar Ermittlungen der Staatsanwalt.

Laut Medienberichten von vergangener Woche hat nicht nur die Bundespolitik ihre "Chat-Skandale", sondern auch die Halleiner Stadtpolitik. Vergangene Woche sind Handynachrichten des ehemaligen Stadtamtsleiters aufgetaucht, die dem Vernehmen nach zeigen sollen, dass er einseitig politisch agitiert ...