Chatprotokolle werden zur Dorfplatzoper

In St. Koloman werden die Chat-Protokolle, die Kanzler Sebastian Kurz im Herbst zu Fall brachte, Mitte Juni zum Opernstoff.

Das Wiener Burgtheater machte kurz nach der Veröffentlichung aus den Chat-Protokollen, die Ex-Kanzler Sebastian Kurz zu Fall brachten, eine Lesung. In St. Koloman geht man nun noch einen Schritt weiter: Unter dem Titel "Der Prätorianer. Oder die Zärtlichkeit des Thomas S." wird am 18. Juni aus den Handychats eine Oper für Sopran, Alt und Tenor, Streichtrio und Akkordeon plus Puppenspiel (Details: www.der-praetorianer.at): "Wir führen das Ganze als Liebesgeschichte auf, mit den beiden Hauptdarstellern Sebastian K. und Thomas S., die von ...