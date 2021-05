Corona-Selbsttests zu Hause gelten ab nächster Woche: Salzburg geht mit Handy-App eigenen Weg

Ab 19. Mai gelten auch die Selbsttests zu Hause als offizieller Zutrittstest. Weil es keine bundesweit einheitliche Lösung für die digitale Erfassung der Tests gibt, hat Salzburg nun eine eigene Handy-App entwickelt. Zehn Selbsttests pro Monat plus die dazugehörigen QR-Codes werden in den Apotheken ausgegeben.

Das Land Salzburg hat am Dienstag die Vorbereitungen in Hinblick auf das lang ersehnte Öffnungsdatum 19. Mai erläutert. Sobald Gastronomie und Co. wieder mit Eintrittstest öffnen dürfen, werden viele Salzburgerinnen und Salzburger einen Schnelltest benötigen. Das Land rechnet deshalb mit 750.000 Tests pro Woche.

"Wenn es am 19. Mai losgeht, wollen alle in die Restaurants und Wirtshäuser. Da müssen wir ausreichend Tests anbieten können, das ist momentan unsere Hauptaufgabe", sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).

Konkret gelten ...