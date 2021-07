Coronavirus: Behördenaufruf für das Müllner Bräu in Salzburg

Trotz eines sehr konsequenten 3-G-Kontroll-Konzepts im Eingangsbereich hat sich eine mit dem Coronavirus infizierte Personen im Müllner Augustiner Bräu in Salzburg aufgehalten. Daher richtet die Epidemiebehörde der Stadt Salzburg vorsorglich einen Aufruf an alle Besucher.

Am Samstag, 17. Juli. 2021, befand sich ein - am Montag dann positiv getesteter - Gast in der Zeit von 17 bis 23 Uhr im Augustiner Bräu. Dieser hielt sich vor allem im Marmorsaal im Innenbereich auf.

Die Bitte der Behörde an alle Besucher ist, den Gesundheitszustand genau zu beobachten und bei Auftreten von Covid-19-Symptomen (z. B. Kurzatmigkeit, Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes, Halsschmerzen, Durchfall) umgehend die Gesundheitshotline 1450 unter Hinweis auf diesen Aufruf zu kontaktieren.