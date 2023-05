Der öffentliche Verkehr muss Schritt halten

Seekirchen wächst, und das kräftig. An allen Ecken und Enden wird gebaut. Die neue Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung nimmt Ende Juni ihre Arbeit auf. Das Bezirksgericht ist bereits Schauplatz von Verhandlungen. Unternehmen wie Windhager oder der Maschinenring haben ihre Niederlassungen deutlich vergrößert. Auch ein Hallenbad soll in Seekirchen entstehen. Hunderte neue Wohnungen sind in Bau. Da muss der öffentliche Verkehr erst einmal mithalten können.

Während Seekirchen vom Salzburger Seenland und der Stadt Salzburg aus schon bisher gut mit den Öffis erreichbar war, gilt für den östlichen und nordwestlichen Flachgau das Gegenteil. Das soll mit 10. Juli der Vergangenheit angehören. Zum Glück war allen Beteiligten klar, dass nur mit einer attraktiveren Anbindung Menschen den öffentlichen Verkehr in Anspruch nehmen werden. Stellt sich nur die Frage, warum es sich mit dem Start der neuen Buslinien um wenige Wochen nicht ausgeht, obwohl seit mindestens drei Jahren bekannt ist, dass die BH im Juni und das Bezirksgericht schon früher fertig sein wird?